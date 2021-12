U2 fará show no Morumbi em abril de 2011

O U2 se apresentará no Brasil em 2011. A banda irlandesa liderada por Bono Vox fará show em São Paulo, no Estádio do Morumbi, no dia 9 de abril. Ainda não foi informado se o grupo poderá se apresentar em outras cidades brasileiras. Na capital paulista, a abertura da festa fica por conta do conjunto Muse. As informações são do Uol.

