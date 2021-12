U2 confirma show extra em São Paulo no dia 10 de abril

O U2 fará um segundo show no Brasil na turnê U2 360°. A data foi marcada para o dia seguinte à primeira apresentação, no dia 10 de abril do ano que vem, também no estádio do Morumbi, zona oeste de São Paulo. Os ingressos para o primeiro dia, 9, se esgotaram nesta terça-feira, 7, horas depois de começarem a ser vendidos para o público geral.



Os tíquetes para a apresentação extra serão comercializados no dia 15, pelo site Tickets for Fun (clique aqui e acesse) ou nos postos credenciados. Nos dias 11 e 12 acontece a pré-venda para os membros do fã-clube oficial e nos dias 13 e 14 para clientes do Citibank.

Confira:



Pista – R$180

Cadeira Inferior A – R$340

Cadeira Inferior B – R$340

Cadeira Superior Azul 1 – R$380

Cadeira Superior Azul 2 – R$380

Cadeira Superior Azul Premium – R$380

Cadeira Superior Vermelha – R$380

Cadeira Superior Amarela (Visão parcial) – R$ 70

Cadeira Superior Laranja – R$380

Arquibancada Azul – R$240

Arquibancada Vermelha – R$240

Arquibancada Vermelha Especial – R$240

Arquibancada Amarela – R$220

Arquibancada Laranja – R$240

adblock ativo