U2 arrecada US$ 3 milhões para combate a doenças

O U2 lançou domingo, 2, a canção Invisible, disponível no iTunes, e conseguiu mais de 3 milhões de downloads. O lucro obtido, cerca de US$ 3 milhões (R$ 7,2 milhões), será doado à RED, entidade fundada pelo vocalista, Bono, para combater aids, malária e tuberculose no mundo.

Cada vez que a canção é baixada, o Bank of America doa US$ 1 (R$ 2,40) para a instituição. A expectativa inicial era arrecadar US$ 2 milhões (R$ 4,8 milhões).



