Twitter: Chiclete no BBB vira trending topic

A apresentação do Chiclete com Banana na edição desta quinta-feira, 24, do Big Brother Brasil 11 (BBB 11) virou trending topic no Twitter, uma das redes sociais mais populares do momento.



A tag #chicletenobbb foi a mais citada e ganhou destaque nacional, liderando a lista que mostra os assuntos mais comentados pelos usuários do microblog.

