`Tudo é Possível´ especial de Natal recebe Zeca Pagodinho e Chitãozinho & Xororó

No programa 'Tudo é Possível' de Natal, exibido pela Record, a apresentadora Ana Hickmann recebe a visita do cantor Zeca Pagodinho e da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. A atração vai ao ar no dia 20 de dezembro.

O cantor de samba participa do quadro 'Pedido de Fã', no qual interpreta, ao vivo, sucessos pedidos por estrelas do mundo do samba como Alcione, Martinho da Vila, Beth Carvalho e Dudu Nobre.

Já no quadro 'Os Afogados', duas fãs de Chitãozinho & Xororó, “afogadas” em dívidas, tentam sair do aperto num game de conhecimentos sobre a dupla. Quem souber mais sobre os ídolos leva para a casa um prêmio de R$ 10 mil.

O sertanejo e o samba se encontram no programa quando Zeca divide o palco com Chitãozinho & Xororó, numa parceria inusitada. Além de música, o programa traz um show de mágica em que Ana Hickmann é convidada para um jantar de Natal cheio de truques inéditos.





