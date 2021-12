Tuca Fernandes retorna com o Luau do Balada

Tuca Fernandes já se aquece para o verão e comanda o Luau do Balada neste sábado, 3, a partir das 22h, no Summer Paradise, no Guarajuba Shopping, em Guarajuba.

Para o repertório, Tuca separou seus sucessos de carreira como “Fevereira”, “Loucuras de Verão” e “Lindo Filme”, além das músicas novas como “Toda Manhã” e “Você Não Sai da Minha Cabeça”. “Vamos abrir com chave de ouro a estação mais amada do ano! Vai ser uma festa linda! Quero matar a saudade da minha galera de Salvador e de toda a região!”, adianta Tuca.

Além do cantor, Dan Valente também vai se apresentar. Os ingressos custam R$ 60 (arena) e R$ 120 (área Vip).

adblock ativo