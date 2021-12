Tropas, avançar!

Xadrez: olhos bem abertos e paciência para não perder o rei de vista

O campo de batalha está pronto. São 15 guerreiros de cada lado com o mesmo objetivo: proteger o seu reinado e aprisionar o rei adversário. De um lado do tabuleiro, o exército preto, com seus peões, bispos e cavalos, atentos às invasões inimigas. Do outro, a tropa de cor branca, recebendo informações da rainha, do alto da torre, sobre o próximo ataque.

O jogo de xadrez apareceu na Índia, no século 6. No começo, o tabuleiro era defendido por oito peças: rei, vizir, elefante, barco e quatro soldados. Quando os árabes invadiram a região, no século 10, o xadrez, que antes era chamado de chaturanga, chegou até a Europa e ganhou um outro formato e novas peças, como os bispos e as torres, que lembram a Idade Média.



Segundo a Federação Internacional de Xadrez, mais de 500 milhões de pessoas praticam o esporte e participam de torneios. Hoje, é possível até jogar pela internet com outras pessoas. No Brasil, o mais famoso é o site Jogue Xadrez (www.joguexadrez.com), que conecta enxadristas do mundo inteiro.

Para participar de torneio ou aprender a jogar xadrez:

Professor Jorge Henri, Diretor de Desenvolvimento do Xadrez Escolar

na Federação Baiana de Xadrez (FBX): jorgehenrilabuss22@yahoo.com.br

ou 71 3385-4333 | https://www.fbx.com.br

Clube Diamantino de Xadrez: https://pt-br.facebook.com/diamantino.dexadrezcdx



O decreto da rainha

Íris Labussière, 11, organizou seu primeiro exército aos 5 anos. De lá para cá, ouviu muito sobre o jogo de xadrez. Aprendeu novas jogadas e estratégias. "Paciência e concentração são o segredo para conseguir a vitória".

Respeito pelo adversário também conta na hora da partida. "Eu tenho confiança, mas também posso perder".

No ano passado, Íris ficou em primeiro lugar no Campeonato Baiano Feminino na categoria de 12 anos. Na sua escola, ela é ajudante do professor de xadrez. "Sempre aviso quando ele esquece de falar sobre alguma regra".

Preto no branco

Os irmãos Lucas, 11, e Bruno Almeida, 7, não escondem o jogo: detestavam xadrez. O pai enxadrista viajava muito dando aulas, e, por isso, passavam pouco tempo juntos.

Mas não demorou para que Lucas fosse capturado pelo esporte. "O meu pai se ofereceu para ensinar no meu colégio. Juntei a proximidade dele com o gosto pelo jogo".

O agitado Bruno reconheceu que o xadrez ajudou no dia a dia. "Consigo me manter calmo na hora do jogo". Tanto que ficou em primeiro lugar na categoria de até 8 anos no Campeonato da Chapada Diamantina, em 2012. Mas nem tudo é competição. Daniel Barreto, 11, começou no xadrez há um ano e contou que os irmãos dão a maior força. "Na nossa escola não tem xadrez. É com eles que tenho oportunidade de aprender".

No jogo

A palavra "xeque-mate" surgiu da frase persa "shah mat" e significa "o rei está morto". É a expressão usada no jogo de xadrez para marcar o fim de uma partida. Isso acontece quando o jogador ataca o rei adversário, fazendo com que ele não consiga se mover para outra casa ou ser defendido por outra peça do xadrez.

