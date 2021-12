Trono de Game of Thrones estará em shopping de Salvador

Os fãs da série da HBO Game of Thrones vão poder se sentar no famoso trono do seriado. A réplica oficial do disputado Trono de Ferro de Westeros estará no Piso G1 do Salvador Shopping, de sexta, 16, a domingo, 18, das 9h às 23h.

Os fãs vão participar de um jogo interativo de perguntas e respostas que mapeia suas preferências. A partir do seu perfil, o visitante recebe uma sugestão de série para assistir na HBO GO (plataforma online de conteúdos da HBO) e ainda pode receber um brinde da Oi, patrocinadora do evento.

Produzida pelo canal HBO, “Game of Thrones” foi criada por David Benioff e D. B. Weiss, com base na série de livros “As Crônicas de Gelo e Fogo”, de George R. R. Martin. Sucesso mundial, a série lançada em 2011 já caminha para a sétima temporada, levando o título de recordista do Emmy – principal prêmio da televisão dos Estados Unidos – com 38 estatuetas acumuladas.

adblock ativo