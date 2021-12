Troféu Dodô e Osmar realiza documentário vivo no TCA

Celebrando os 30 anos do Axé Music, a premiação Troféu Dodô e Osmar, que acontece terça-feira, 31, no Teatro Castro Alves, será um documentário vivo. A criação é de Elísio Lopes Jr., diretor artístico do evento. "Resolvi fazer um espetáculo que estou chamando de DOC-LIVE. Vamos reconstruir a história do Axe Music a partir de uma linha do tempo que antecede o estouro do Fricote de Luiz Caldas, até o dia de hoje", explicou Elísio.

O Troféu Dodô e Osmar é uma realização do Grupo A TARDE, Grupo Engenho, TV Aratu e Rádio Piatã FM que premia os destaques do Carnaval baiano, através da escolha do público. Durante os dias de folia, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) estiveram nos três circuitos do Carnaval de Salvador entrevistando os foliões. Este ano, a premiação conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador, do Shopping da Bahia e da Bahiatursa - Governo do Estado da Bahia.

