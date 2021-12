Troféu Caymmi volta depois de cinco anos

Após uma pausa de cinco anos, a mais importante premiação da música baiana retorna com força. A festa de lançamento da 15° edição do Troféu Caymmi acontece nesta quinta, 7, às 17h, no Forte de São Diogo.

Margareth Menezes, Tatau, Gerônimo, Márcia Short, Banda de Boca e Grupo Garagem são alguns nomes já confirmados para a cerimônia, que tem direção artística de Andrezão Simões e direção musical de Alexandre Leão. O prêmio tem como objetivo incentivar a cultura musical baiana.

