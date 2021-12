Trivela do Asa de Águia chega ao sul do Estado

>> Confira o roteiro musical de Salvador

A banda Asa de Águia realiza a tradicional festa da Trivela em solo baiano neste sábado, 19. O show acontece em Ilhéus, uma das cidades da Costa do Cacau, localizada a 530 quilômetros de Salvador. Os ingressos estão esgotados, mas os interessados ainda podem recorrer às excursões, que incluem o preço da entrada.

No repertório, o público poderá conferir os sucessos que marcaram os 20 anos de carreira do grupo. Entre as canções estão: Com Amor, Tôa Tôa - Se Ligue, Não Tem Lua, O Que Tem Que Ser Será, além dos sucessos Quebra Aê, eleita a melhor música do Carnaval 2007, Corpo Moreno e Simbora, músicas de trabalho do grupo.

Para os fãs que não poderão ir ao evento, a Trivela será transmitida ao vivo pela Asa Tv Net.

Trivela - Idealizada pelo vocalista do grupo, Durval Lelys, a Trivela é um pequeno palco móvel puxado por um trator, onde a Asa de Águia faz o show. “Um protótipo de carro de som, com dimensões reduzidas em forma de caravela”, definição dada pelo próprio grupo. O nome acabou batizando também a festa, que foi levada para vários estados do País.

Inicialmente, o projeto, que estreou em 1998, acontecia na Praia de Pitinga, em Arraial D' Ajuda (Porto Seguro-BA), e lá permaneceu por três anos, até ganhar a rota nacional, e entrar para a lista das mini-micaretas mais esperadas pelos fãs do axé.

Veja o vídeo da faixa Quebra Aê na gravação do DVD





| Serviço |

Atração: Trivela da Asa de Águia

Dia: sábado, 19

Horário: a partir das 17 horas

Local: Centro de Convenções de Ilhéus – Av. Soares Lopes, Ilhéus-Ba

Contato: (71) 9989-9944

| Agências de viagem|

Veromundo Turismo

Av. Otávio Mangabeira, 2401, Shopping Ateliê Place, Sala 19, 1º andar, Pituba

Contato: (71) 3347-4888 / 3344-1527

> Excursão

Saída de Salvador: Sex, 18, às 23:40h - Jardim dos Namorados

Retorno: Dom, 20, às 13:00h

Valor:

- Pacote Light: 4X R$ 58 ou R$ 210 à vista

Hospedagem na Pousada Ilhéus (Pousada simples)

- Pacote Top: 4X R$ 69 ou R$ 250 à vista

Hospedagem na Pier do Pontal (com piscina)

> Bate e Volta

Saída de Salvador: Sáb, 19, às 7h30 – Jardim dos Namorados

Retorno: 30 minutos após a ultima banda terminar de tocar.

Investimento: 4x de R$ 46 ou R$ 165 à vista

Mais informações no site da Veromundo

Movimentur viagens e turismo

Rua Frederico Simões, nº 153 sala 1111. Edf. Empresarial Orlando Gomes - Caminho das Árvores

Contato: (71) 3342-6552 / 3341-9216 / 8711-6454 (João Tenório) / 9921-9490 (Andrei Lira) ou pelo e-mail: movimentur@movimentur.com.br



> Excursão

Saída de Salvador: Sex, 18. Concentração às 22h no estacionamento do Aeroclube e às 23h saída com destino à Ilhéus.

Retorno: Dom, 20. Às 13h saída com destino à Salvador. Chegada prevista às 22h.

Valor: R$ 235 (à vista) ou R$ 250 (Em até 6x sem juros no VISA)

Mais informações no site da Movimentur



4x4 Eventos

Rua Minas Gerais, 156, 1º andar, Pituba (Em frente à Nagem)

Contato: (71) 3347-6147 / 9239-1666 ou pelos e-mails: contato4x4eventos@hotmail.com,

contato4x4@gmail.com

> Excursão

Saída de Salvador: Sex, 18, às 20h30 - Jardim dos Namorados

Retorno: Dom, 20, às 14h.

Valor:

Pacote duplo: 5x R$ 58 ou R$ 250 á vista

Pacote triplo: 5x R$ 55 ou R$ 245 á vista

Pacote quádruplo: 5x R$ 50 ou R$ 225 á vista

Mais informações no site da 4x4 Eventos

adblock ativo