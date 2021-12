Trivela do Asa de Águia acontece em Praia do Forte

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

A banda Asa de Água comanda a festa Trivela que acontecerá no dia 15 de janeiro, a partir das 15h, no Litoral Norte da Bahia. O evento está em sua 5ª edição e deve reunir mais de 10 mil pessoas no Espaço Praia do Forte.



Com a participação de André Lellis e Dj Rambo, a Asa de Águia comandará a festa cantando sucessos como “Quebra aê”, “Dança do Vampiro” e “Vale Night”, uma das favoritas do Carnaval passado, além da sua nova música de trabalho “Anjo Bebê”.

adblock ativo