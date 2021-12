Trio Armandinho, Dodô & Osmar e Black Style animam primeiro dia de Micareta

A folia da tradicional micareta de Alagoinhas já começou e o público mostrou que está mesmo no pique de pular muito ao som dos trios. Nesta sexta-feira, 30, primeiro dia da Alafolia, o ponto alto da noite foi o desfile do trio Armandinho, Dodô & Osmar, marcando a abertura oficial da festa.

Na noite, os irmãos Macêdo – Armandinho, Aroldo, André e Betinho - foram homenageados pelo prefeito da cidade, Paulo Cesar. Eles receberam uma placa em comemoração a invenção do trio elétrico criado pelos eternos Dodô e Osmar. Armandinho e os irmãos Macedo agradeceram ao som do frevo "Vassourinha Elétrica" e de muita guitarra baiana. Eles fecharam a noite cantando “Chame Gente”, canção considerada o hino do Carnaval baiano.





Trio Armandinho Dodô e Osmar abriu oficialmente a Micareta

Depois das homenagens, o pagode tomou conta da festa e fez os micareteiros rebolarem ao som de Harmonia do Samba, Ed City, Black Style, Assombra e Guig Guetto. Tatau também marcou presença cantando sucessos da axé music.

Neste sábado, a festa que espera receber 300 mil folioes, contará com a presenca o inventor do ritmo baiano, Luiz Caldas, Cheiro de Amor, Voa Dois e a Saiddy Bamba, grupo ao qual pertenceu a vereadora Leo Kret, e Parangolé, liderado pelo vocalista Leo Santana, melhor cantor da folia momesca de 2010.

No domingo, último dia da festa, as atrações mais esperadas são Chiclete com Banana e Asa de águia, que há mais de cinco anos não participam da festa, e Psirico. Carla Perez também estará na cidade para fazer a alegria da criançada com o bloco Algodão doce. Na diversão, a cantora terá a participação dos palhaços Patati e Patatá.

