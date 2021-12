"Trilogia Shirley" faz última apresentação no Teatro Módulo

>> Confira outros espetáculos em cartaz em Salvador



Última semana para ir assistir o espetáculo "Trilogia Shirley", que se apresenta no Teatro Módulo, na próxima quinta-feira, 25 de novembro. A montagem, do dramaturgo Claudio Simões, é um conjunto de peças curtas ("Simplesmente Shirley", "Totalmente Shirley" e "Finalmente Shirley"), que, pela primeira vez, receberam uma montagem profissional. São três textos que exploram situações de humor, mistérios e planos mirabolantes relacionados a decadência da estrutura da família tradicional e o conflito entre pais e filhos.





Em "Simplesmente Shirley", primeira peça escrita por Simões, em 1990, uma família tradicional consegue esconder a embaraçosa gravidez de sua filha solteira até o nascimento do bebê. O conflito acaba tendo fim quando um antigo amigo resolve fazer uma visita e os segredos vem à tona.

Já na segunda parte da peça, em "Totalmente Shirley", uma moça "recatada" anuncia que está grávida de seu ex-namorado, para desespero dos pais conservadores. Mas eles logo compreendem que os problemas estão apenas começando quando o outro filho também aparece com novas surpresas.

Em "Finalmente Shirley", uma família tenta conviver após uma tragédia ocorrida com um dos filhos. Passado algum tempo, todos estão seguindo seus caminhos quando uma visita inoportuna causa desconforto ao relembrar o ocorrido e dá chance a família de encarar seus problemas de frente.

Trilogia Shirley encerra sua temporada com duas apresentações, às 19h e 21h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, com ingressos a R$ 20 (Inteira) R$ 10 (Meia).

| Serviço |

Evento: Trilogia Shirley

Direção: Cláudio Simões

Assistente de Direção: George Vladmir

Elenco: Fernanda Paquelet, Fernando Marinho, Zeca Abreu, Bubba de Campos, Fabio Ferreira, Laura Haydée

Período:Dia 25 de novembro (quinta-feira)

Horário: 19h e 21h

Local: Teatro Módulo - Av. Prof Magalhães Neto, 1177 - Pituba

Valor: R$ 20 (Inteira) R$ 10 (Meia)

Informações: (71) 3354-6654

