Tribalistas abrem primeira turnê da carreira com show em Salvador

Salvador será o ponto de partida para a nova turnê dos Tribalistas, que estreia no dia 28 de julho, na Arena Fonte Nova. O trio formado por Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e Marisa Monte anunciou a volta aos palcos de diversas cidades brasileiras.

A pré-venda de ingressos em lote promocional acontece de 5 a 9 de abril. Os interessados devem se cadastrar no site até as 11h do dia 4 de abril.

Já a venda para o público em geral começa no dia 10 de abril, às 11h, pela internet e nos pontos de venda de cada cidade. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 240 (veja abaixo) e as vendas são limitadas a até quatro bilhetes por CPF.

Após a capital baiana, os artistas se apresentam no Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte.

Lançado em 2002, o primeiro CD/DVD dos Tribalistas alcançou a marca de mais de três milhões de cópias e logo se tornou um fenômeno não apenas no Brasil mas também em vários países do mundo – notadamente na França, Itália, Espanha, Portugal e Argentina.

O custo varia de cidade a cidade, mas ficam entre R$ 120 e R$ 500. A produção do evento criou um canal de comunicação via e-mail (tourtribalistas@kappamakki.com.br), com o qual o público poderá tirar suas dúvidas em relação à turnê e às apresentações.

A turnê terá direção geral de Leonardo Netto e Tribalistas, direção de arte de Batman Zavareze e direção de produção de Simon Fuller.

adblock ativo