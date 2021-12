Trailer de 'Minha Mãe é uma Peça 2' bate 5 milhões de visualizações

O trailer do filme "Minha Mãe é uma Peça 2", com Paulo Gustavo e dirigido por César Rodrigues, já atingiu 5 milhões de visualizações desde terça-feira, 25, na fanpage do longa e no Youtube, e teve um alcance de quase 18 milhões de pessoas.

Com mais de 114 mil compartilhamentos dos internautas, o trailer está no Top 10 do Youtube no mundo e traz uma prévia da nova versão da Dona Hermínia, que está ainda mais afiada no novo longa que estreia no dia 22 de dezembro.

Com produção da Migdal Filmes, coprodução da Globo Filmes, DiamondBack, Paramount Pictures e Universal Pictures, e coprodução e distribuição da Downtown Filmes e Paris Filmes, o filme tem roteiro de Fil Braz e Paulo Gustavo e conta com José Alvarenga Jr. como produtor associado.

"Essa coisa do trailer ter alcançado quase 18 milhões de pessoas me deixou em uma ansiedade tão grande para o filme, que eu estou tomando Rivotril para ir na padaria comprar pão", brinca o protagonista Paulo Gustavo.

Nessa continuação, a mãe mais divertida do Brasil tornou-se apresentadora de TV, ficou famosa, mudou de endereço, de status econômico... mudou quase tudo, só não mudou a si mesma.

Dona Hermínia (Paulo Gustavo) continua hilária, irreverente e muito preocupada com os problemas da família: Marcelina (Mariana Xavier) decide ser atriz e Juliano (Rodrigo Pandolfo) bissexual. Para completar, a irmã Lucia Helena (Patrycia Travassos), que mora há anos em Nova York, resolve fazer uma longa visitinha.

Estadão Conteúdo

