Tradição diz que árvore de Natal deve ser montada neste domingo

Um dos impasses em torno da celebração natalina, além de decidir sobre onde passar a ceia, é quando colocar a árvore de Natal e as decorações temáticas. Há quem inicie esse ritual o mais cedo possível, no início de novembro, e também quem espera dezembro começar. Finalmente, existe data certa para montar sua árvore de Natal e enfeitar sua casa?

Para quem segue à risca as tradições católicas, sendo o Natal uma de suas mais importantes celebrações, o dia indicado para o início da montagem da árvore natalina coincide com o início do Advento – o quarto domingo antes do Natal, neste ano, o dia 27 de novembro.

"Hoje em dia não há uma data fixa. É mais um aspecto cultural, as pessoas vão gostando da simbologia da data. O Advento é o primeiro tempo da liturgia cristã e o momento de preparação e reflexão para o nascimento de Jesus Cristo", explica o padre Fraklin Silveira.

Bolas que representam a luz, estrelas que lembram a história dos três magos. Para a aposentada Magali Pita, 75, todos esses elementos utilizados na decoração natalina ajudam a entrar no clima do Natal.

"Eu acho que qualquer símbolo ajuda a passar uma mensagem e a árvore tem esse significado de vida", afirma.

O pinheiro tornou-se a árvore característica desse período pelo símbolo que representa de vitória e força, segundo a cultura Viking.

"E tem o aspecto de ser uma árvore que fica verde o ano inteiro, a única que não perde suas folhas no período do inverno rigoroso (no hemisfério norte) – simboliza a esperança, a mesma que é trazida com a chegada de Cristo", explica o padre.

Passo a passo

O primeiro passo para deixar uma árvore bem arrumada, como aponta a decoradora Lia Negrão, é abrir todos os seus galhos, inclusive os galhinhos que às vezes passam despercebidos ao olhar. "Depois, distribuir os enfeites, que podem ser bolas, e os bichinhos. Por último, os laços ou acessórios temáticos", explica.

Definir uma temática e atentar para a proporção desses elementos é igualmente importante para deixar sua decoração mais bonita. "Evite uma mistura muito grande (dos elementos) .O ideal é criar uma unidade, que fica visualmente mais interessante", afirma Lia.

Faça você mesmo

Segundo a decorada de eventos Célia Coutinho, é possível inovar no modelo da sua árvore reaproveitando materiais de casa. "O modelo ideal hoje é produzir peças colando, costurando, cortando, em conjunto com a família, participando da criação da árvore".

Estruturas de árvores, de até dois metros de altura, feitas de cipó servem como base. "É ainda uma estrutura de baixo custo e ecologicamente correto", indica a designer.

A partir daí, essa estrutura pode ser enfeitada com enfeites artesanais de feltro ou até mesmo com objetos pessoais que remetem às memórias familiares. "Tudo que você faz em termos de decoração e ambientação é importante usar um elemento que faça parte de sua história", explica Célia.

Quem tem pouco espaço dentro de casa pode criar uma pequena árvore ou arranjo de centro com maçãs e jujubas. "Além disso, perfuma o ambiente. Você compra um cone de isopor e vai prendendo esse alimento com palitos", diz.

