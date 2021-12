Trabalhos de Bacon e Warhol vão a leilão em Londres

Obras de Francis Bacon e Andy Warhol farão parte do que a casa de leilões Sotheby's classificou nesta terça-feira como possivelmente a venda mais valiosa de arte contemporânea em Londres, com valor estimado de até 204,6 milhões de libras.

As vendas de 1º e 2 de julho terão como principal atração a obra "Study for a Pope I", de Francis Bacon, avaliada entre 25 milhões e 35 milhões de libras, e incluem dois autorretratos redescobertos do artista britânico.

Os trabalhos de Warhol estarão entre 21 pinturas inspiradas pelo dólar dos Estados Unidos, incluindo os trabalhos temáticos mais importantes do artista pop norte-americano de proprietários particulares, informou a Sotheby's.

O quadro "Study for a Pope", de Bacon, foi pintado em 1961, inspirado pela obra do artista espanhol do século 17 Diego Velázquez "Retrato de Inocêncio X". A obra foi previamente vendida em leilão em 2005 por 10 milhões de dólares, preço recorde para trabalhos do artista na época.

A obra com maior expectativa de valor entre as inspiradas pelo dólar é "One Dollar Bill (Silver Certificate)", de Andy Warhol, de 1962, única da série que o artista pintou completamente a mão, com preço pré-venda estimado entre 13 e 18 milhões de libras.

A coleção das obras de dólar também inclui trabalhos de Keith Haring, Joseph Beuys, Tim Noble e Sue Webster. "O leilão possivelmente será a venda mais valiosa de seu tipo já sediada em Londres", informou a casa de leilões em nota.

