Trabalho das baianas de acarajé pode se tornar patrimônio histórico de Salvador

O trabalho de baiana do acarajé pode se tornar patrimônio Imaterial, Cultural e Histórico da Cidade de Salvador. A solicitação partiu do vereador Sílvio Humberto (PSB) através da PLE-534/2017. A ideia é fortalecer a cultura e promover visibilidade a categoria.

O Projeto de Lei já passou por todas as comissões na Câmara de Vereadores depende de um trâmite para entrar em votação no plenário. A expectativa é que o projeto seja votado ainda esse ano.

Para o vereador Sílvio Humberto essa é mais uma forma de manter viva a memória e tradição africana.

“É a preservação da memória e tradição dos bolinhos de fogo que tem sustentado milhares de famílias negras, principalmente, em Salvador, cidade que vive envolta em permanente círculo vicioso da pobreza que atinge em cheio as mulheres negras. Saudar as baianas de acarajé em seu dia, é reconhecimento, é tradição, é resistência, é vida, é felicidade guerreira”, disse o vereador.

Tanto as baianas, quanto os bolinhos já foram reconhecidos como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

