Trabalho artesanal é o foco da marca Villô Ateliê

De ponto em ponto, o crochê começou a conquistar espaço de relevância na moda brasileira. Nessa recente onda de expansão, a marca Villô Ateliê, encabeçada por Emily Dias e Vivianne Pinto, apostou na produção artesanal e prepara a sua segunda coleção.

As designers se conheceram durante a faculdade de moda e decidiram fundar a marca após um bem sucedido resultado no trabalho de conclusão de curso onde o crochê era o protagonista.



Vivianne conta que o trabalho artesanal era uma antiga paixão da dupla. "Desde os 15 anos tenho peças de crochê no armário. A nossa escolha foi muito natural".

De acordo com Emily, no período em que planejaram todas as peças, o crochê ainda não tinha estourado como uma forte tendência fashion.

"Na verdade, demos um tiro no escuro. Algumas pessoas olhavam o nosso trabalho com ressalva, mas peitamos com orgulho a decisão", afirma.

Vencedoras do concurso Barra Novos Talentos 2014 com uma coleção em homenagem a Maria Bonita, as duas dizem que as referências familiares são parte relevante da marca. Vivianne é natural de Irecê, enquanto os pais de Emily vieram de Vitória da Conquista e Cruz das Almas.



"Acreditamos que estamos transmitindo uma mensagem de Nordeste com autoestima. A identidade da nossa marca é essa. O forte é procurar as nossas raízes", explica Vivianne.

Injeção criativa

A dupla trabalha na sua nova coleção e, dessa vez, a inspiração é internacional, sem perder o tom local. O estilo da princesa Diana (1961-1997) ganhou releitura nos looks.



O novo editorial teve direção assinada por Almir Jr. e Mauro Braga, com styling de Marcelo Gomes e Tininha Viana.



O uso de cores neutras é uma identidade da marca. Nas novas peças, elas investiram no cru, preto e rosé. "Também trabalhamos com linhas matizadas como caramelo. Trouxemos o azul também porque sempre aparecia nas roupas da princesa", detalha Vivianne.

São cerca de 50 peças nessa coleção: vestidos em tamanho longo e midi, saias e blusas, por exemplo. "Uma novidade é que estamos trazendo o tricô manual e de máquina dessa vez. Além disso, incluímos peças em jeans", afirma Emily.

Segundo elas, a Villô não trabalha com temporadas porque o crochê pode ser usado em qualquer época do ano. "Como a gente não segue os padrões, as estações não interferem no nosso trabalho".

A modelagem e o caimento das peças é uma preocupação da Villô Ateliê. Segundo elas, o típico crochê vendido em feiras de artesanato tem uma proposta diferente.

"Queremos sair do padrão, sem perder a identidade. Trabalhamos com linha 100% algodão porque tem um toque mais macio e interessante".

Vivianne esclarece que a execução das peças é feita por donas de casa que não vivem do crochê e utilizam a técnica para ganhar um dinheiro extra. Acostumadas com enfeites e toalhas, essas mulheres conheceram um novo mundo.



"Levamos uma nova perspectiva do crochê para essas pessoas. E o mais interessante é que elas mesmas se surpreendem com o resultado do próprio trabalho", diz Emily.

A nova coleção estará disponível para vendas a partir de agosto com o lançamento oficial e exposição das peças. As encomendas podem ser feitas através do endereço contato.villo@gmail.com.

