Totó dá nova chance a Clara em Passione

Totó (Tony Ramos) e Clara (Mariana Ximenes) irão além do beijo em Passione, nos capítulos que serão exibidos a partir deste sábado, 20, pela Rede Globo. O casal irá fingir que está junto para a assistente social do Juizado da Infância e Juventude com o objetivo de conseguir a guarda de Kelly (Carol Macedo). Depois de convencer a assistente social, Totó pede que Clara não vá embora e acaba beijando a mulher. Eles passam a noite juntos e, no dia seguinte, no capítulo de segunda-feira, 22, o italiano resolve dar uma nova chance à brasileira.





