Toquinho realiza show gratuito em Salvador

O cantor Toquinho fará um show gratuito no salvador Shopping em comemoração ao dia das Mães, no dia 12 de maio. O paulista promete afagar a memória afetiva do público com canções como “Aquarela”, “Que maravilha”, “Onde anda você”, “Tarde em Itapuã” e “Carta ao Tom 74”, muitas conhecidas graças à eterna parceria com Vinicius de Moraes. O show está marcado para as 18h, na Praça Central (Piso L1).

A apresentação de Toquinho encerra um fim de semana dedicado às mães. Elas ganham atenção especial do Salvador Shopping desde a sexta-feira, dia 10, quando a cantora Roberta Campos sobe ao mesmo palco, às 19h. A artista mineira promete passear por sucessos como “De janeiro a janeiro”, “Abrigo” e “Quem sabe isso quer dizer amor”, além de “Minha felicidade”.

A programação reúne as famílias também no sábado, dia 11, com desfiles de mães e filhos e de clientes embaixadoras das marcas que se destacam no mix de moda do shopping.

