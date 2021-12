Top desfila com peça de quase R$ 8 mi da Victoria's Secret

A modelo norte-americana Lily Aldridge foi a eleita para desfilar o modelo mais cobiçada do tradicional e tão esperado desfile do "Victoria's Secret Fashion Show", realizado nesta terça-feira, 10, em Nova York, Estados Unidos.

Entre outros modelos, a top usou o "Fireworks Fantasy Bra". A peça é cravejada de brilhantes e está avaliado em US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 8 milhões).

Nas versões anteriores do desfile, o sutiã era exibido na passarela pela top brasileira Gisele Bündchen, consagrada no mundo da moda. Gisele se aposentou das passarelas em abril deste ano durante a São Paulo Fashion Week, no Brasil.



