Tony Salles divulga figurino para puxar bloco As Muquiranas

O cantor Tony Salles - da banda Parangolé, divulgou o figurino em que puxará o sábado do tradicional bloco As Muquiranas. Inspirado em Vedete Sensual, o look sugere algo glamouroso,contando com uma cabeça em rabo de galo e cristais, ombro com farpas de pluma e chinchila, além da roupa ser toda trabalhada em paetês com detalhes nas estrelas em cristais.

O cantor usará um tênis customizado, seguindo a linha do figurino, porém, extremamente confortável. A roupa é assinado pelo estilista, Fábio Sande, que com mais de 20 anos de carreira também assina as fantasias do bloco e é o criador do tema 2019, Cabaré.

