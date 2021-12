O mítico Tony Bennett e a eclética diva do pop Lady Gaga revelaram a capa e duas músicas de seu primeiro disco em conjunto, "Cheek To Cheek", um trabalho que contém versões de jazz e que preparam desde 2011.

O disco, que deve sair à venda em 23 de setembro, não é a primeira parceria de Bennett e Gaga, já que há três anos gravaram a música "The Lady is a Tramp", como parte do disco "Duets II" (2011), no qual o artista de 88 anos cantava com figuras históricas da música como Barbra Streisand e Elton John.

O próprio Bennett anunciou então que entre seus projetos estava gravar um disco com Lady Gaga, a quem definiu como "uma das melhores cantoras" que tinha escutado, e assegurava que seu dueto ia "surpreender o mundo todo". "Fizemos um disco cheio de clássicos, mas com um toque moderno", assinalou Lady Gaga em comunicado distribuído pela Universal.

Junto aos temas revelados, o disco percorre clássicos do repertório jazz americano como "Shophisticated Lady", "Lush Life" e "Cheek To Cheek", tema que dá nome ao disco.

"Para Tony era muito importante que fosse um disco de jazz. Eu canto jazz desde que sou uma menina e minha intenção é mostrar a verdadeira faceta do gênero", aponta a camaleônica cantora, que se elevou como uma das mais influentes divas do pop desde que em 2008 publicou seu primeiro álbum.

Bennett, por outro lado, canta clássicos do repertório do jazz americano de toda sua carreira e "tenta fazer uma ponte entre o pop e o jazz", por isso espera que todos os admiradores de Lady Gaga "abracem esta música e dancem", acrescentou o artista.

Ambos cantores pertencem a gerações completamente distintas do mundo da música e, embora ainda não anunciaram um calendário de atuações, em 3 de julho deste ano os dois surpreenderam aos se apresentarem juntos no Festival de Jazz de Montreal.

Agência Reuters Tony Bennett e Lady Gaga revelam detalhes do álbum em dupla

adblock ativo