Toni Garrido participa do Sarau du Brown

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Toni Garrido confirmou participação no primeiro Sarau du Brown de 2011, evento de Carlinhos Brown, que será realizado no do dia 16 de janeiro, no Museu du Ritmo, no bairro do Comércio (antigo Mercado do Ouro). Além de Garrido, o músico baiano receberá no mesmo dia os cantores Roberta Sá e Pedro Luís.

Os ingressos custam R$ 40 (pista) e R$ 100 (camarote) e podem ser adquiridos na Ticketmix. Realizado há quatro anos, o Sarau du Brown acontece durante o verão baiano e reúne música, dança, moda e artes visuais. O evento está programado para começar a partir das 18 horas.

| Serviço |

Sarau du Brown

Onde: Museu du Ritmo, Avenida Jequitaia, 01, Comércio, no antigo Mercado do Ouro

Quando: domingo, 16 de janeiro, às 18h

Quanto: R$ 40 (pista) e R$ 100 (camarote)

adblock ativo