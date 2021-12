Tomorrowland 2016: ingressos custam a partir de R$ 199,50

Os fãs brasileiros de música eletrônica que planejam ir à segunda edição do Tomorrowland no Brasil, em 2016, devem começar a preparar o bolso. Os ingressos variam entre R$ 199,50 (Day Pass, Pista, meia-entrada, para um dia de festival) e R$ 1.449,50 (Full Madness Comfort (VIP) - três dias de acesso ao festival). As vendas começam no dia 12 de setembro, mas, quem se cadastrar no site do festival até a véspera da venda, dia 11, poderá comprar os bilhetes três horas antes do público.

O ingresso mais caro, Comfort VIP, dá acesso a áreas de descanso, finger food, banheiros privativos, equipe de atendimento exclusiva, deck com vista privilegiada para o palco principal e áreas sombreadas para relaxar. Não há meia-entrada para este ingresso. Já para os que planejam acampar no DreamVille, o lugar oficial do festival, terá à disposição uma noite de festa The Gathering.

O Tomorrowland 2016 vai acontecer no Parque Maeda, em Itu (SP), de 21 a 23 de abril.

