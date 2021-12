Tom Zé cancela show no Festival de Verão 2015

Tom Zé não fará mais show no Festival de Verão de Salvador. O cantor está com pneumonia e precisou ser internado em caráter de urgência, precisando de tratamento e repouso até o final do mês de janeiro. A informação foi confirmada pela produção do evento, por meio de sua assessoria de imprensa.

O show de Tom Zé seria no Palco Sensações, na quinta-feira, 22, primeiro dia do Festival. Uma nova atração será divulgada em breve.

