Tom romântico e praieiro marca 2º disco de Marcela Bellas

Marcela Bellas escolheu seu caminho. Para o bem ou para o mal, a cantora e compositora baiana assumiu definitivamente o estilo romântico e praieiro em seu segundo disco solo, Chega de Chorar de Amor!.

Por uma questão de pauta, os mineiros serão os primeiros a conferir o lançamento, no show que acontece hoje, no Teatro Bradesco, em Belo Horizonte. No dia 8, Bellas apresenta o trabalho pela primeira vez em Salvador, às 20 horas, no Teatro Vila Velha.

O disco, a turnê e a gravação de um videoclipe (que deve sair ano que vem) estavam previstos no edital do programa Natura Musical destinado à Bahia, com o qual a artista foi contemplada em 2012.

Além de BH e Salvador, o álbum ainda será apresentado em São Paulo e no Rio de Janeiro, com o apoio do projeto. A cantora também pleiteia incluir Aracaju no roteiro, morada dos seus pais e lugar onde passou a infância.

Lançamento

Muita coisa mudou em relação ao primeiro disco, Será que Caetano Vai Gostar?, de 2009. O som trip rock, urbano, com letras que guardavam pequenas contestações, cedeu espaço para Marcela assumir de vez seu romantismo.

"Eu sou uma cantora romântica, como Roberto (Carlos)", afirma, ao lembrar da sua brincadeira de criança, quando dizia que queria seguir os passos do cantor na música.

Para ela, o novo CD é uma resposta apurada que define bem sua "onda sonora". "O Será é um disco de uma compositora que está começando. Então procurei buscar vários lados", avalia. "Já no novo álbum, o conceito vai do reggae, música pop, Olodum até Beatles, mas é um disco praiano. O meu som é praia".

Bellas considera todo o desenvolvimento do disco um "trabalho de banda", já que os músicos Ricardo Hardmann (baterista), Gabriel Dominguez (guitarrista), Larriri Vasconcelos (baixista) e Tadeu Mascarenhas (tecladista), que também acompanham a cantora no palco, participaram e opinaram durante todo o processo de concepção. A produção, contudo, é assinada exclusivamente por ela.

Nas referências, Bellas não deixa de citar João Gilberto, com quem aprendeu a aproveitar o canto amplificado para diminuir a voz, o reverenciado Caetano Veloso, os Novos Baianos e o não menos venerado Glauber Rocha.

A influência do cineasta se expressa nas imagens que a artista constrói em suas narrativas, como letrista. "Minha música tem uma imagem claríssima. Isso o meu público infantil pode dizer", afirma.

A compositora ainda investiu na criativa missão de retratar figuras baianas nas canções do novo álbum. Não por acaso, quatro personagens estão espalhados pelas faixas do disco, como Brau (o Brasileiro Universal), Ana Maria (a piriguete), Lucy (a piriguete romântica) e Bira (o dono do bar).

Parceria

Das onze canções de Chega de Chorar de Amor!, seis são de autoria de Bellas em parceria com o compositor Helson Hart - ela ainda regravou duas músicas dele no disco, Ana Maria e I Love Lucy.

"Eu não faço música sozinha porque não tenho tesão nenhum para isso. Helson é o cara com quem eu sempre quero estar junto fazendo música", diz.

Os dois se conheceram há muito anos, quando Marcela ainda era adolescente e aluna de percussão do Mestre Cacau do Pandeiro.

"A gente fazia um samba na Ladeira da Fonte. Um dia, Helson apareceu lá com um amigo meu. Eu tinha feito um pedaço de Samba Quer e cantei para ele. Depois ele me ligou e disse que tinha terminado. A partir daí, Helson sempre foi meu parceiro", conta.

Em 2010, eles lançaram o projeto Undergrude, junto com o músico Jorge Papapá. No novo álbum, a cantora regravou a faixa Acreditei, carro-chefe do trabalho do trio, que só está disponível na internet.

