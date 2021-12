Tom político marcará a Festa Literária de Paraty

Nesta terça-feira, 13, a organização da Festa Literária Internacional de Paraty - Flip divulgou a programação principal do evento, que acontece em Paraty, Rio de Janeiro, de 30 de julho a 3 de agosto.

O homenageado desta edição é o escritor Millôr Fernandes, e a ele serão dedicadas as palestras de abertura. Para falar dele, estão escalados nomes como o do professor e curador de arte Agnaldo Farias, o cartunista Jaguar e os humoristas Hubert e Reinaldo, do grupo Casseta & Planeta.

Curador da Flip deste ano, Paulo Werneck, afirmou que esta edição do evento é voltada para a discussão e a crítica ao poder. "O tom da Flip 2014 foi dado pelo Millôr. Ele era a pedra no sapato do poder", afirma.

A programação da Flip 2014 destaca literatura, humor, arquitetura, ciência e pensamento indígena. Entre os autores estrangeiros confirmados destacam-se a escritora neozelandesa Eleanor Catton, o documentarista Charles Ferguson e o jornalista David Carr.

Dentre os autores nacionais estão Fernanda Torres, Antonio Prata (colunistas da Folha) e o jornalista Sérgio Augusto.

Os ingressos para as mesas da Flip 2014 estarão disponíveis para venda a partir das 10 horas do dia 2 de junho, pela internet, no site da Tickets for Fun, pelo telefone 4003-5588 (número nacional) e nos pontos de venda credenciados.

O preço dos ingressos da sessão de abertura e das mesas da programação é de R$ 46 (inteira) e R$ 23 (meia) para a tenda dos autores e de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) para a tenda do telão.

Os ingressos estarão disponíveis para a venda pela internet, telefone e locais credenciados até o dia 29 de julho. Durante os dias de festival, os ingressos só poderão ser adquiridos presencialmente, e apenas na bilheteria do evento, em Paraty.

