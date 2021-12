Tom Cruise se pendura em prédio mais alto do mundo em "Missão Impossível 4"

Catorze anos depois de gravar o primeiro filme da série "Missão Impossível", o ator Tom Cruise, 48, continua se arriscando para interpretar o personagem principal da produção, Ethan Hunt. Desta vez, a missão foi ficar pendurado no prédio Burj Kahlifa, em Dubai, nos Emirados Árabes, o mais alto do mundo, com 828 metros de altura, divididos em 124 andares.









