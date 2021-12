Tom Cavalcante: "A TV a cabo é uma evolução do mundo"

É normal que os artistas busquem a renovação com o passar dos anos. Isso inclui se aventurar em personagens diferentes e encarar trabalhos até então inesperados em suas carreiras. Mas Tom Cavalcante caminha na contramão desta ideia.

O humorista, que está em seu segundo projeto no Multishow, aposta justamente no resgate de suas principais criações no Multi Tom, no ar de segunda a sábado, às 22h30. Na entrevista a seguir, Tom conta o porquê dessa decisão, como enxerga o espaço para o humor hoje e assume que, no futuro, poderá ser visto em alguma novela.

Em sua primeira experiência no Multishow, você apostou em um sitcom. Agora, no segundo programa, investe em personagens que marcaram sua carreira. Por quê?

Comecei na Escolinha do Professor Raimundo, na Globo, em 12 de outubro de 1992, portanto, há 24 anos. O Multishow tem dado essa abertura para trabalharmos com os mais variados formatos. Agora, é hora de o público conhecer Multi Tom. Resolvi voltar com personagens já conhecidos por confiar na grande receptividade já testada.

Foram 20 anos dedicados à TV aberta e, neste momento, você está no Multishow. Quais são as principais diferenças, especialmente em termos de liberdade artística?

Linguagem atual e qualidade no conteúdo são a jogada. Acho que a TV a cabo é uma evolução do mundo. A TV aberta continua com sua programação, mas a TV a cabo surgiu também como forma de mercado. Se ela tiver um programa bom no mesmo horário que outro da TV aberta, vai fazer concorrência. O Multishow já tem milhões de assinantes, então é um peso, representa muito.

Um dos quadros que vocês têm no Multi Tom é focado na política e o Brasil vive um momento extremamente delicado nesse aspecto. De alguma forma, existe um posicionamento seu, através dos personagens? Para você, qual é o papel do humor: ser crítico ou apenas divertir?

Sabedores do momento que passamos, tivemos o cuidado de fazer humor por humor. Trabalhei com assuntos gerais sobre a relação no universo político. Tentamos alcançar os acontecimentos vistos pelo país nos últimos tempos, apesar das constantes novidades. Fizemos uma versão bem-humorada.

Você resgata personagens que interpreta desde sua estreia na TV, como o João Canabrava. Como funciona o processo de renovação de tipos que já foram bastante explorados não só em programas de humor, mas também no teatro?

O segredo está no conteúdo, sempre conectado com o factual, e nos personagens atuando sob minha visão de humor. Tive a ideia de trazer tipos como Ribamar, Pit Bicha e João Canabrava de volta para matar a saudade dos que gostam e também para serem apresentados como novidade às novas gerações.

De que forma vocês chegaram à lista de humoristas que fazem parte do programa? Já conhecia todos ou algum é novidade para você?

São meus velhos conhecidos. Para esse formato, eu precisava de especialistas na arte da imitação.

O humor se renovou bastante desde que você estreou na TV. Na década de 1990, muitos comediantes eram inferiorizados na classe artística, mas hoje o que se vê é exatamente o contrário. O que aconteceu e como está hoje o mercado brasileiro?

O tempo passou e a internet apareceu para globalizar o mundo e mostrar ao Brasil modelos e formatos de humor. Vivemos um momento de ouro na cena nacional, apesar do patrulhamento do politicamente correto. O humor de qualidade praticado por um ator ou por um humorista vai sempre se sobressair.

Você tem vontade de fazer novela? Já pensou ou pensa a respeito?

Já pensei e, oportunamente, quem sabe?

#PartiuShopping tem alguma confirmação sobre segunda temporada ou é um programa já encerrado para vocês?

Estamos no ar com a reprise bombando na audiência do Multishow. Sobre segunda temporada, prefiro primeiro emplacar Multi Tom. Profissionalmente, é uma realização estar no Multishow. Estou desembarcando agora no canal e a repercussão dos primeiros trabalhos tem sido muito positiva. Muitas novidades virão dessa parceria.

