Toblerone muda formato na Inglaterra e enfurece chocólatras

O clássico chocolate suíço Toblerone mudou o seu formato na Inglaterra, e a internet, claro, não perdoou. A marca colocou os tradicionais triângulos de chocolate mais espaçados entre si. Em comunicado no Facebook, a Toblerone informou que escolheu alterar a forma, reduzindo o peso do produto, para manter a barra com preços acessíveis.

Alguns consumidores reclamaram das medidas nas redes sociais, afirmando que a decisão foi errada e que o maior espaço parece "idiota". O chocolate é produzido atualmente pela empresa americana Mondelez.

A mudança reduziu o peso de duas barras: a de 400 gramas passa a ter 360; e a de 170 gramas passa para 150. O tamanho do pacote, entretanto, continua o mesmo. "Você compra a barra esperando uma barra normal, e assim parece que você está comprando metade do chocolate", escreveu uma usuária, em resposta ao comunicado da Toblerone.

À rede britânica BBC, um porta-voz da Mondelez disse que a medida aconteceu porque as taxas para exportar o produto não estão favoráveis, mas não explicou porque a mudança atinge apenas o Reino Unido, e não a Europa inteira.

