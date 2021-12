'Tive o privilégio de presenciar um milagre', diz Alok após acidente com avião

DJ Alok usou seu perfil no Instagram na noite desta segunda-feira, 21, para falar sobre o acidente com o avião dele no último fim de semana. O piloto perdeu o controle da aeronave no momento da decolagem, que derrapou e foi parar no gramado que cerca a pista do aeroporto em Juiz de Fora, Minas Gerais.

"Ainda em estado de choque pelo acidente que aconteceu ontem. Vivi o dia mais tenso da minha vida e também o mais feliz!", escreveu o produtor musical na legenda de uma foto em que aparece sentado na escada da aeronave.

"Nada disso deve ser levado como algo ruim, mas como um fato grandioso e extremamente positivo! Tive o privilégio de presenciar um milagre", completou. O DJ agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho e enviou outra para os pilotos dele: "vocês foram verdadeiros heróis".

