Titãs vai apresentar show de novo DVD no Rock Concha

Quem for jovem e se encontrar na plateia dos Titãs neste Rock Concha poderá ter um gostinho de como era assistir a um show do então octeto nos anos 1980, quando fúria, protesto e arte se confundiam no palco. De volta à sua configuração mais punk rock desde o raivoso álbum Nheengatu (2014) - na verdade, desde a turnê comemorativa do Cabeça Dinossauro (1986) um ano antes - o agora quarteto traz a cidade o show do recém­lançado DVD Nheengatu ao Vivo.

"No show, a gente faz várias do Nheengatu e algumas mais antigas, justamente por termos regravado o Cabeça ao vivo (em 2103)", conta o guitarrista Tony Bellotto. "Mas o esqueleto é o show do DVD mesmo, mais algumas coisas que não tocávamos há muito tempo, como Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, Massacre, Polícia e Bichos Escrotos", enumera.

No palco, a banda (Tony, Palo Miklos, Branco Mello e Sérgio Brito, mais o baterista Mário Fabre), surge mascarada de "palhaços do inferno", tocando uma sequência matadora de faixas do último disco, recurso cênico aproveitado do clipe de Fardado. "O próprio fato de termos esse registro em DVD desse show foi muito em função da força cênica, com o cenário (da Torre de Babel) e as máscaras, que causam um impacto que simbolizam bem o momento do Brasil", afirma Tony.

"E tem uma brincadeira com a gente mesmo, de a banda se reinventar, se recriar. Abrindo o show mascarados, parece uma outra banda abrindo para os Titãs, então ficou bem interessante", observa. "E quando fizemos a tour do Cabeça, não esperávamos uma repercussão tão grande. Nos sentimos bem nesse papel, como uma banda mais pesada e virulenta. É o que fazemos melhor", conclui.

