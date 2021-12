Titãs lança segundo single do CD Sacos Plásticos

O grupo Titãs lançou nesta quarta-feira, 5, o segundo single do CD Sacos Plásticos: Porque eu sei que é amor. Juntamente com o single, o grupo lança quatro home video clipes, todos produzidos e dirigidos por eles - disponíveis no site oficial da banda (www.titas.net). O primeiro single do álbum lançado pelo grupo foi Antes de Você.



O novo CD do grupo, quatro anos depois do último álbum, repisa não apenas territórios já explorados pela banda, mas também busca referências dentro de sua própria discografia. Leia mais...



Sacos Plásticos é o 16° trabalho dos Titãs, que já somam 27 anos de atividades, fora as coletâneas, CDs solos, etc.

