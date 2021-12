Tirullipa faz sessões extras de comédia

Devido à grande demanda e tendo esgotado as duas sessões inicialmente anunciadas, o comediante Tirullipa fará duas apresentações extras do seu espetáculo "Enchendo Seu Saco de Risada".

As sessões extras estão agendadas para os dias 16 e 17 de setembro, às 19h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos custam a partir de R$50 (cinquenta reais) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro; nos balcões da Ticketmix e através do site compreingressos.com.

