Tirullipa apresenta Enchendo seu Saco de Risada em Salvador

O comediante Tirullipa se apresenta sexta, 16, e sábado, 17, às 21 horas no Teatro da Casa do Comércio. Os ingressos custam a partir de R$50 (cinquenta reais) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro; nos balcões da Ticketmix e através do site compreingressos.com

Este espetáculo Conta com textos baseados em situações do cotidiano, elaborados pelo próprio artista, além de diversos personagens, cantores e celebridades como: O grande sucesso do carnaval de 2015 "Shineray" (uma parceria entre o Humorista e o cantor Tony Guerra); "Mc Caldo" (onde o humorista interpreta o cantor Mc Naldo); "Tantan Santana" (onde o Humorista imita o cantor Luan Santana e canta os seus grandes sucessos); "Bixa Bandida" (o Humorista faz uma Paródia da Música "Porque homem não chora" do cantor Pablo com o apoio de dançarinos da plateia). No meio do show, entra o personagem Anderson Tripa conhecido como Bombado imitando o Lutador de MMA Anderson Silva, o palco vira literalmente um ring.

