Timbalada recebe Claudia Leitte em ensaio

A cantora baiana Claudia Leitte é a convidada da Timbalada no ensaio que a banda realizará neste domingo, 19, no Museu do Ritmo, no Comércio. O show está marcado para as 19h e os ingressos podem ser adquiridos a partir desta quarta-feira, 15, das 9h às 19h, na sede da Timbalada (Alameda Benevento, 113 – Pituba).

