Timbalada, Jau e Alexandre Peixe fazem show no Parque de Exposições

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música

>> Gostou de algum show? Clique aqui e comente

A banda Timbalada e os cantores Jau e Alexandre Peixe são as atrações que vão animar a Micadonto, festa que marca o encerramento da programação social do Congresso Mundial de Odontologia 2010. O evento será realizado neste sábado, 4, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, a partir das 16h.

O grupo do Candeal liderado pelo cantor Denny vai investir em um repertório de sucessos, como as canções como “Beija-flor”, “Perfeita Demais” e “Adão e Eva”. Jau e Alexandre Peixe também subirão ao palco do Parque de Exposições para tocar suas músicas mais conhecidas, além de novas composições.

Os ingressos para a festa já estão à venda. Os bilhetes custam R$70 (pista/ meia), R$140 ( pista/ inteira), R$90 ( área vip/ meia) e R$180 (área vip/ inteira) e podem ser adquiridos na sede do bloco Timbalada , localizada na Alameda Benevento, 113, no Parque Júlio César, no bairro da Pituba.

| Serviço |



Micaodonto, com Timbalada, Jau e Alexandre Peixe

Onde: Parque de Exposições, Avenida Paralela

Quando: Sábado, 04 de setembro, 16h

Ingressos: R$70 (pista/ meia), R$140 (pista/ inteira), R$90 (área vip/ meia) e R$180 (área vip/ inteira)

adblock ativo