Timbalada faz show morno na abertura do The Black Eyed Peas

A Timbalada fez um show morno e com poucas novidades na abertura da apresentação do The Black Eyed Peas, nesta terça-feira, 19, no Parque de Exposições. O local já estava lotado quando a banda baiana começou a tocar. A festa reuniu cerca de 20 mil pessoas.

Liderada por Dennny, a Timbalada subiu ao palco às 20h45 e tocou por quase uma hora. A banda investiu em repertório com canções já conhecidas do Carnaval e dos ensaios realizados no Museu du Ritmo. Antes de dar início ao show, o vocalista cumprimentou o público e em seguida começou a tocar “Perfeita Demais” e “Regando-te”, além de músicas mais antigas do grupo do Candeal, como “Cachaça” e “Beija-Flor”. “Adão e Eva", nova balada romântica, também foi uma das apostas da noite.

Com 18 músicos, a banda acabou ficando com pouco espaço no palco por causa da estrutura montada para o show do grupo norte-americano, que fez uma apresentação futurista, cheia de efeitos especiais e muitas luzes. Taboo, Fergie, Will.i.am e Apl.de.ap subiram ao palco uma hora após a Timbalada. No repertório, o grupo de hip hop/dance não deixou de cantar os sucessos "Boom Boom Pow", "I Gotta Feeling" e "Imma Be”, além de outros.

O show da turnê "The E.N.D." está desde o mês passado na América Latina. Ela começou dia 30 de setembro no México e estreou no Brasil em Fortaleza no último dia 15. Neste domingo, 17, o grupo estava em Recife. Depois de Salvador, segue para Brasília (dia 22), Rio de Janeiro (dia 24), Belo Horizonte (dia 26), Porto Alegre (dia 29), Florianópolis (dia 1º) e São Paulo (dia 4). Depois das apresentações nas capitais brasileiras, o show será visto na Argentina (Buenos Aires), Chile (Santiago) e Peru (Lima).

