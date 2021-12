Timbalada começa ensaios de verão no dia 6

A Timbalada já vai dar largada aos ensaios de verão. A primeira edição da nova temporada da tradicional festa será domingo, 6, no Museu du Ritmo. "Depois de ensaiar no estúdio, apresentamos nos nossos ensaios o que preparamos para os nossos fãs e o que vamos apostar no verão", garante Denny. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados pela produção.

O tema deste ano será visão, audição, tato, olfato e paladar. "Todo mundo tem uma lembrança sensorial dos nossos ensaios. Um lembra do cheiro do Museu, outro traz na mente uma imagem, outro uma música que lhe marca. Neste verão vamos estimular estas lembranças", explica o vocalista da Timbalada.

