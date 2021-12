Timbalada apresenta nova integrante nos Ensaios de Verão

A Timbalada, um projeto do cantor Carlinhos Brown que tem como vocalista Denny Denan, apresenta sua nova integrante, a ex-The Voice Millane Hora. A estreia será na abertura dos ensaios da banda, domingo, 4, às 19h, no Museu du Ritmo.

Segundo Gilson Freitas, empresário da Timbalada, a cantora alagoana de 26 anos chamou a atenção na audição por demonstrar conhecimento da música popular e o interesse em cantar axé, dentre outras características. “Outros fatores foram bastante observados, como a disciplina, voz, carisma, profissionalismo. Com este conjunto de características ela só tem a agregar à banda”.

Para ela, cantar axé e fazer parte do grupo é a realização de um sonho. “A Bahia tem um diferencial, aliás, o Nordeste, por isso fazer parte de uma banda com a tradição da Timbalada é a realização de um sonho que me deixa muito feliz “.

Temporada de ensaios

Agora com dois vocalistas, Denny Denan e Millane Hora, a parceria promete render bons frutos. Segundo o Denny a presença da cantora faz diferença. “É muito bom dividir o palco com uma voz feminina, uma alma feminina. Ela é adorável, positiva, muito carismática”.

Sobre a estreia dos ensaios, Denny destaca o diferencial de tocar para o público baiano. “Todos os anos nos preparamos muito para neste período do ano apresentar o nosso melhor. No verão 2017, não será diferente“.

adblock ativo