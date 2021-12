Tigana Santana apresenta 1º CD com show gratuito em Salvador

>> Clique aqui e confira outras opções no roteiro cultural



>> Qual a melhor maneira de se divertir em Salvador? Opine



Tiganá Santana fará show gratuito na capital baiana, no dia 18 de agosto, no Teatro SESC Casa do Comércio, a partir das 20h. O cantor e compositor apresentará ao público baiano o seu primeiro álbum, “Maçalê”, que mistura música erudita à popular.



O disco do músico conta com a participação de convidados especiais, como a cantora baiana Virgínia Rodrigues, o sambista Roberto Mendes e o guitarrista e compositor de jazz Mou Brasil. A produção do trabalho ficou por conta de Luis Brasil.

adblock ativo