Três dias depois de lançar nas rádios a música "Te amo chega dá raiva" com participação especial das "coleguinhas" Simone & Simaria, o cantor Tierry lançou nesta quinta-feira, 17, o clipe gravado em Fortaleza-CE com a presença das cantoras. O single é uma composição do próprio Tierry. Confira o vídeo abaixo:

Da redação Tierry lança clipe com Simone e Simaria

