Tiago Leifert, apresentador: “Gosto muito de tv, mais do que de esporte”

Há cinco temporadas, Tiago Leifert apresenta o The Voice Brasil, programa que é exibido às quintas-feiras, após A Lei do Amor, na Globo. Quando foi transferido para o entretenimento, o profissional encerrou uma trajetória de sucesso no jornalismo esportivo, sabendo que havia cumprido a missão dentro do Globo Esporte. Então, ele passou a fazer parte também do É de Casa, atração que acaba de deixar para se preparar para um novo (e grande) desafio: comandar o Big Brother Brasil. Na entrevista a seguir, o paulistano de 36 anos fala sobre o The Voice Brasil; como foi sua reação ao saber que irá apresentar o BBB; por que deixou definitivamente o jornalismo esportivo e dá detalhes da sua ida para o entretenimento. Além disso, Tiago revela se teme ou não comparações com Pedro Bial e como foi a despedida do É de Casa.

O The Voice Brasil mexe com o sonho de muitas pessoas. O que você pensa sobre isso?

Levo essa questão muito a sério. É a chance de mudar a vida desses artistas. Todos eles saem daqui melhores do que entraram, com mais público do que já tinham e mais felizes. Apesar de estarmos na quinta temporada, é raríssimo escutarmos as mesmas coisas. É sempre uma surpresa. A gente tomou vários socos no estômago nesses dias que gravamos o The Voice. Os participantes subiam no palco e a gente falava: 'Caramba! Que que é isso?'.

Nessa temporada tem uma novidade, que é a Batalha dos Técnicos. Como acha que vai ser?

A Claudia (Leitte), o Lulu (Santos), o Carlinhos (Brown) e o Michel (Teló) não sabem como vai ser a batalha entre os técnicos porque eles ainda não chegaram lá. Na hora que acontecer, depois da fase das batalhas, cada um vai ter mais ou menos oito vozes em cada time. Aí eles terão que escolher alguém para jogar contra um cara de outro time, então vão ter uma estratégia. Ali a competição vai ficar bem clara. Eles vão ficar tentando furar o olho do outro (risos).

O The Voice Brasil acaba em dezembro e o Big Brother Brasil começa em janeiro. De que forma vai acontecer esta transição?

O que vai acontecer é que vou emendar um no outro mesmo. Quando começarem os programas ao vivo do The Voice, a gente tem um espaço maior entre um e outro. Começamos a ensaiar na quarta-feira para fazer o programa no dia seguinte. Então, vou ter alguns dias 'livres' em dezembro. Acho que aí vou começar a entrar um pouco mais no BBB, porque a fase de gravações, audições às cegas e batalhas são muito pesadas.

Você encerrou mesmo sua trajetória como jornalista esportivo?

O esporte acabou e agora é só diversão. Eu assisti às Olimpíadas, vi tudo, então não fiquei querendo participar da cobertura. A minha missão no esporte terminou. Eu saí porque tinha certeza de que havia acabado. Fiz uma Olimpíada na China, o Pan do Rio em 2007, a Copa do Mundo de 2010 no estúdio e a Copa de 2014 também. Na minha lista de desejos, bucket list, como falam os americanos, isso tudo já está marcado.

O que te fez sentir vontade de ir para o entretenimento?

Eu pensava o esporte como entretenimento, mas é claro que lá a gente tem a obrigação de dar a notícia, de contar o que está acontecendo. No The Voice pude falar de coisas que jamais poderia no esporte. Acabei chorando no Globo Esporte, mas foi na despedida. Antes disso, a gente tem outras preocupações. Então, gosto muito de televisão, mais do que de esporte. Mais do que qualquer coisa, gosto de fazer tevê. Estar aqui (na Globo) e ter tido todas essas chances, ir pro É de Casa, aprender, entrevistar gente legal. Não tenho do que reclamar. Tive muita sorte na vida.

E qual foi a sua reação ao saber que ia para o Big Brother Brasil?

Fiquei assustado pra caramba quando recebi a notícia. Por conta do BBB acabei perdendo o The Voice Kids, mas é a vida. Não dá pra fazer tudo. Estou muito contente e o (Pedro) Bial é um dos meus ídolos. Já fiz uma Olimpíada com ele. Fiquei perto porque sempre o admirei. Ainda não tive a oportunidade de conversar, porque ele ficou doente, mas é óbvio que vou atrás dele em breve. Quero ajudar o máximo possível no Big Brother Brasil. O que eles precisarem de mim, vou estar à disposição assim como o Bial fazia. Ele ficava cem por cento do tempo disponível e quero preencher esse espaço o máximo que puder.

Ficou preocupado com as comparações por causa dos famosos textos de eliminação que o Pedro Bial fazia?

Não fico preocupado com comparações, porque sei que isso vai acontecer. É normal. Se eu tivesse do outro lado, faria também. No The Voice eu já fiz textos assim... No Kids, escrevi uma cartinha para as crianças. E, quando tem final, sempre falo um pouco sobre as vozes, um texto um pouco mais elaborado. Vou conversar com a equipe do Big Brother e ver o que eles querem e esperam de mim. Acho que vai acontecer naturalmente, mas não sei responder agora sobre isso do texto da eliminação porque o programa ainda não começou. Não adianta. Qualquer coisa que eu disser será apenas uma especulação.

E como foi se despedir do É de Casa?

Após o anúncio, vim me despedir do pessoal, mas ainda converso com todos. Eles não me tiraram do grupo do WhatsApp. Eu tive que sair, porque senão ia ficar mandando sugestão de pauta pra eles. O The Voice é a minha primeira casa, mas, oficialmente, quando vim pro entretenimento, foi por causa do É de Casa. Sábado de manhã não é um horário fácil. Ter saído do programa nesse momento, com ele consolidado, líder de audiência, me deixa feliz. Se tivesse saído um pouquinho antes, talvez ficasse com a sensação de que faltasse fazer alguma coisa por lá, mas foi legal.

