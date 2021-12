Tiago Abravanel lança música em flashmob na Avenida Paulista

Neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel lançou uma música na última quarta-feira, 28, por meio de um flashmob na Avenida Paulista, em São Paulo. O cantor reuniu 50 bailarinos para realizar a ação e depois posou para selfies com os fãs.

É a primeira canção própria de Abravanel, criada em parceria com Gabriel Moraes e Marina Kalil.

No dia 6 de outubro, Tiago comemora o primeiro ano do show Baile do Abrava e vai se apresentar em uma casa noturna, em São Paulo, ao lado do grupo É o Tchan.

