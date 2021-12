Tia Má oferece conselhos amorosos em shopping de Salvador

Quem nunca se viu num dilema, precisando de uma palavra amiga ou conselhos amorosos, não é mesmo? Talvez, a jornalista Maíra Azevedo, mais conhecida como "Tia Má", possa te ajudar. A consultora sentimental vai tirar dúvidas e dar conselhos para o público sobre relacionamento, empoderamento feminino, trabalho e sexo, neste sábado, 11, a partir das 14h, na praça central (Praça do Coração) no piso L2, do Shopping Piedade.

Tia Má foi parar no Youtube de forma despretensiosa. Após receber uma cantada horrível, ela criou um vídeo no qual ensina o rapaz como se aproximar de uma mulher. Com o sucesso, Tia Má passou a ter grande repercussão nas redes sociais. Com vídeos curtos ela trata de assuntos do cotidiano como sexo, machismo, homofobia e outros, de forma bem humorada e aconselha seus "sobrinhos" (apelido dado ao seu público). O sucesso é tanto que atualmente Tia Má tem na sua página do Facebook mais de 60 mil seguidores e mais de 11 mil inscritos no Youtube, sendo que alguns vídeos têm mais de dois milhões de visualizações.

Além da presença de Tia Má no sábado,11, o Shopping Piedade conta com uma programação especial para o Dia dos Namorados e funcionará excepcionalmente neste domingo 12 e no próximo 19, das 12h às 19h, Praça de Alimentação, e às lojas das 13h às 19h. O evento será aberto ao público e a entrada é gratuita.

Serviço

Bate Papo com Tia Má

Data: Sábado, 11 de junho

Horário: 14h

Local: Shopping Piedade, L2, Praça do Coração

