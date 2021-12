Tia Má faz apresentação única de stand up no Teatro Eva Herz

Tia Má está de volta aos palcos baianos com o stand up 'Tia Má com a Língua Solta', em apresentação única que acontece no Teatro Eva Herz, neste sábado, 23, às 20h.

A jornalista e youtuber Maíra Azevedo leva a reflexão de assuntos como o racismo, machismo e a violência contra a mulher, porém de forma descontraída e bem humorada. “As pessoas podem sim dar risada e ao mesmo tempo reavaliarem suas posturas. Chega de fazer piada com quem é historicamente oprimido, vamos rir do absurdo que ainda é discriminar e de como existem soluções simples para coisas que acreditamos que são complicadas”, explica Maíra.

Tia Má com a Língua Solta é o primeiro show de humor do Brasil apresentado unicamente por uma mulher negra. "Tia Má é uma persona familiar a todos nós negros, parece com minha mãe, minhas tias. Tem o humor, a franqueza e a força de mulheres que lideram suas famílias. Levar esse trabalho ao palco é rir de quem somos, com respeito e amor",explica Elísio Lopes Júnior, diretor do stand up.

