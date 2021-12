Tia Má faz apresentação em homenagem ao Dia da Mulher Negra

Tia Má faz apresentação única do espetáculo “Tia Má com a Língua Solta” nesta quinta-feira, 25, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha. A comédia, protagonizada pela jornalista e digital influencer estará em cartaz no Teatro Eva Herz, no Salvador Shopping, às 20h.

Maíra Azevedo ficou conhecida como Tia Má em todo o Brasil devido aos vídeos polêmicos e aconselhadores sobre questões raciais. Ela aborda pautas como racismo, machismo e LGBTfobia, mesclando humor e reflexão.

O Dia da Mulher Negra foi instituído em 1992. A data é marcada internacionalmente pelo reconhecimento da luta e resistência vivida pela mulher negra.

